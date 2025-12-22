Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich mit Zuschlägen

Schlussendlich hielten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Schlussendlich schloss der SPI am Montag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 18 098,52 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,326 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,247 Prozent auf 18 043,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 088,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 992,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 098,52 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 342,35 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 16 823,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der SPI auf 15 199,27 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,63 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 18 102,02 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 361,69 Zählern.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Perrot Duval SA (+ 20,98 Prozent auf 49,60 CHF), Idorsia (+ 13,43 Prozent auf 4,56 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 10,85 Prozent auf 2,35 CHF), BioVersys (+ 8,79 Prozent auf 26,00 CHF) und Evolva (+ 7,71 Prozent auf 0,81 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Leclanche (Leclanché SA) (-8,81 Prozent auf 0,15 CHF), Kudelski (-6,98 Prozent auf 1,20 CHF), ASMALLWORLD (-5,43 Prozent auf 0,61 CHF), Addex Therapeutics (-5,36 Prozent auf 0,05 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (-3,02 Prozent auf 289,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 725 878 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 285,608 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie verzeichnet mit 4,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. OC Oerlikon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,92 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at