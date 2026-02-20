Zuversicht in Zürich: SPI verbucht mittags Gewinne

Am Freitag gewinnt der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,12 Prozent auf 19 043,16 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,518 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,292 Prozent auf 19 075,77 Punkte an der Kurstafel, nach 19 020,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 19 075,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 007,88 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wurde der SPI mit 18 198,72 Punkten berechnet. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 20.11.2025, mit 17 253,92 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.02.2025, den Stand von 16 993,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,39 Prozent. Bei 19 127,18 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 950,56 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Perrot Duval SA (+ 21,00 Prozent auf 53,00 CHF), Gurit (+ 5,58 Prozent auf 28,40 CHF), OC Oerlikon (+ 4,92 Prozent auf 3,92 CHF), Cembra Money Bank (+ 3,12 Prozent auf 95,85 CHF) und Adval Tech (+ 2,86 Prozent auf 36,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Molecular Partners (-6,09 Prozent auf 3,70 CHF), Liechtensteinische Landesbank (-4,95 Prozent auf 94,10 CHF), SHL Telemedicine (-3,67 Prozent auf 1,05 CHF), LEM (-3,31 Prozent auf 307,00 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,28 Prozent auf 1,00 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 333 730 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 328,259 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at