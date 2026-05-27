Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsende fester

Am Mittwoch notierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,70 Prozent fester bei 19 229,80 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,421 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,402 Prozent fester bei 19 173,39 Punkten in den Handel, nach 19 096,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 250,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 157,49 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,131 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 575,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 255,70 Punkten gehandelt. Der SPI lag vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 16 965,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 10,34 Prozent auf 6,40 CHF), LEM (+ 9,40 Prozent auf 448,00 CHF), SKAN (+ 7,89 Prozent auf 53,30 CHF), Idorsia (+ 6,25 Prozent auf 4,49 CHF) und Richemont (+ 5,10 Prozent auf 165,75 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ams-OSRAM (-7,64 Prozent auf 20,56 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,24 Prozent auf 0,38 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-4,80 Prozent auf 268,00 CHF), SoftwareONE (-4,69 Prozent auf 8,02 CHF) und ASMALLWORLD (-4,17 Prozent auf 0,58 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 628 414 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 295,408 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at