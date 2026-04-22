Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Kursplus

Am Morgen geht es für den SPI erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,24 Prozent stärker bei 18 640,43 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,390 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,074 Prozent auf 18 581,31 Punkte an der Kurstafel, nach 18 595,09 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 581,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 667,22 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,447 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der SPI 17 202,24 Punkte auf. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 22.01.2026, mit 18 315,84 Punkten bewertet. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 15 786,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,18 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Temenos (+ 6,17 Prozent auf 81,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,20 Prozent auf 78,06 CHF), Accelleron Industries (+ 5,15 Prozent auf 85,70 CHF), GAM (+ 3,73 Prozent auf 0,09 CHF) und Huber + Suhner (+ 3,13 Prozent auf 231,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ASMALLWORLD (-19,84 Prozent auf 0,51 CHF), Sonova (-5,18 Prozent auf 175,80 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,41 Prozent auf 47,70 CHF), SHL Telemedicine (-3,67 Prozent auf 1,05 CHF) und Curatis (-3,28 Prozent auf 23,60 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 334 839 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,037 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at