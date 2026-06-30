Zuversicht in Zürich: SPI zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Der SPI hält am zweiten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,29 Prozent auf 20 098,57 Punkte nach oben. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,478 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,248 Prozent auf 20 090,77 Punkte an der Kurstafel, nach 20 040,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 20 119,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 086,83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der SPI einen Stand von 19 157,82 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 673,08 Punkten. Der SPI notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 16 534,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 119,55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Adval Tech (+ 6,28 Prozent auf 47,40 CHF), GAM (+ 6,15 Prozent auf 0,07 CHF), Idorsia (+ 5,88 Prozent auf 7,30 CHF), Curatis (+ 4,39 Prozent auf 23,80 CHF) und DocMorris (+ 3,47 Prozent auf 9,10 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Private Equity (-5,25 Prozent auf 61,40 CHF), Kudelski (-3,10 Prozent auf 1,25 CHF), Logitech (-3,09 Prozent auf 77,12 CHF), Schlatter Industries (-2,65 Prozent auf 18,40 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-2,46 Prozent auf 7,14 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Idorsia-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 283 443 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 294,993 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at