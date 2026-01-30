ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 30.01.2026 09:29:46

Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich

Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich

Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,18 Prozent höher bei 18 193,50 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,378 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,081 Prozent höher bei 18 175,60 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 160,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 18 175,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 198,17 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,050 Prozent zu. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 18 219,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der SPI mit 17 063,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der SPI noch bei 16 755,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,267 Prozent zurück. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 18 642,83 Punkten. 17 950,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 7,60 Prozent auf 0,05 CHF), Swatch (I) (+ 5,92 Prozent auf 170,90 CHF), GAM (+ 5,38 Prozent auf 0,14 CHF), Implenia (+ 3,75 Prozent auf 74,70 CHF) und SHL Telemedicine (+ 2,80 Prozent auf 1,10 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Evolva (-6,10 Prozent auf 0,77 CHF), Groupe Minoteries SA (-5,79 Prozent auf 228,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,51 Prozent auf 44,60 CHF), Private Equity (-4,80 Prozent auf 59,50 CHF) und Carlo Gavazzi (-2,15 Prozent auf 159,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 234 347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,140 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
29.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
29.01.26 ABB Neutral UBS AG
29.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 72,18 -0,91% ABB (Asea Brown Boveri)
Addex Therapeutics Ltd. 0,05 -2,68% Addex Therapeutics Ltd.
Carlo Gavazzi Holding AG 174,00 0,29% Carlo Gavazzi Holding AG
Evolva Holding AG 0,84 0,72% Evolva Holding AG
GAM AG 0,14 2,45% GAM AG
Groupe Minoteries SA 228,00 -5,79% Groupe Minoteries SA
Implenia AG 78,70 -0,38% Implenia AG
Kudelski S.A. (I) 1,31 0,00% Kudelski S.A. (I)
Private Equity Holding AG 65,50 -2,24% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 386,20 -0,67% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,10 2,80% SHL Telemedicine
Swatch (I) 188,55 6,53% Swatch (I)
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 50,00 -0,99% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 207,48 0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost finden die Börsen zum Wochenschluss keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen