Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich
Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,18 Prozent höher bei 18 193,50 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,378 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,081 Prozent höher bei 18 175,60 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 160,81 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 18 175,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 198,17 Punkten erreichte.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,050 Prozent zu. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 18 219,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der SPI mit 17 063,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der SPI noch bei 16 755,70 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,267 Prozent zurück. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 18 642,83 Punkten. 17 950,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 7,60 Prozent auf 0,05 CHF), Swatch (I) (+ 5,92 Prozent auf 170,90 CHF), GAM (+ 5,38 Prozent auf 0,14 CHF), Implenia (+ 3,75 Prozent auf 74,70 CHF) und SHL Telemedicine (+ 2,80 Prozent auf 1,10 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Evolva (-6,10 Prozent auf 0,77 CHF), Groupe Minoteries SA (-5,79 Prozent auf 228,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,51 Prozent auf 44,60 CHF), Private Equity (-4,80 Prozent auf 59,50 CHF) und Carlo Gavazzi (-2,15 Prozent auf 159,00 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Im SPI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 234 347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,140 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
SPI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
