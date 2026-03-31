Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|SPI im Fokus
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31.03.2026 09:29:23
Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich
Am Dienstag legt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,40 Prozent auf 17 743,71 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,270 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,504 Prozent höher bei 17 762,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 673,08 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SPI betrug 17 769,50 Punkte, das Tagestief hingegen 17 743,71 Zähler.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 19 255,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der SPI bei 18 219,49 Punkten. Der SPI wies am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Wert von 16 800,32 Punkten auf.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,73 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 11,43 Prozent auf 0,39 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,80 Prozent auf 2,95 CHF), SoftwareONE (+ 2,87 Prozent auf 6,98 CHF), Emmi (+ 2,14 Prozent auf 858,00 CHF) und Barry Callebaut (+ 2,01 Prozent auf 1 419,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-35,94 Prozent auf 4,10 CHF), SHL Telemedicine (-8,26 Prozent auf 1,00 CHF), GAM (-8,26 Prozent auf 0,10 CHF), Jungfraubahn (-5,67 Prozent auf 258,00 CHF) und Carlo Gavazzi (-4,75 Prozent auf 150,50 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 315 898 Aktien gehandelt. Mit 280,245 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus
Im SPI weist die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Barry Callebaut AG (N)
|1 528,00
|1,39%
|Carlo Gavazzi Holding AG
|164,00
|-1,20%
|Emmi AG
|931,00
|1,86%
|Evolva Holding AG
|0,89
|1,13%
|GAM AG
|0,11
|-4,66%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,15
|-10,87%
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|3,08
|1,32%
|Jungfraubahn AG (N)
|279,00
|-7,62%
|Kudelski S.A. (I)
|1,37
|-1,09%
|MindMaze Therapeutics
|0,39
|2,79%
|Mobimo AG
|412,00
|0,37%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|357,40
|1,65%
|SHL Telemedicine
|1,09
|0,00%
|SoftwareONE
|7,65
|4,08%
|UBS
|33,17
|3,82%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17 827,02
|0,87%
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