Carlo Gavazzi Aktie

Carlo Gavazzi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

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SPI im Fokus 31.03.2026 09:29:23

Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich

Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich

Das macht der SPI.

Am Dienstag legt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,40 Prozent auf 17 743,71 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,270 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,504 Prozent höher bei 17 762,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 673,08 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 17 769,50 Punkte, das Tagestief hingegen 17 743,71 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 19 255,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der SPI bei 18 219,49 Punkten. Der SPI wies am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Wert von 16 800,32 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,73 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 11,43 Prozent auf 0,39 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,80 Prozent auf 2,95 CHF), SoftwareONE (+ 2,87 Prozent auf 6,98 CHF), Emmi (+ 2,14 Prozent auf 858,00 CHF) und Barry Callebaut (+ 2,01 Prozent auf 1 419,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-35,94 Prozent auf 4,10 CHF), SHL Telemedicine (-8,26 Prozent auf 1,00 CHF), GAM (-8,26 Prozent auf 0,10 CHF), Jungfraubahn (-5,67 Prozent auf 258,00 CHF) und Carlo Gavazzi (-4,75 Prozent auf 150,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 315 898 Aktien gehandelt. Mit 280,245 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Im SPI weist die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Barry Callebaut AG (N) 1 528,00 1,39% Barry Callebaut AG (N)
Carlo Gavazzi Holding AG 164,00 -1,20% Carlo Gavazzi Holding AG
Emmi AG 931,00 1,86% Emmi AG
Evolva Holding AG 0,89 1,13% Evolva Holding AG
GAM AG 0,11 -4,66% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,15 -10,87% Highlight Event and Entertainment AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 3,08 1,32% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Jungfraubahn AG (N) 279,00 -7,62% Jungfraubahn AG (N)
Kudelski S.A. (I) 1,37 -1,09% Kudelski S.A. (I)
MindMaze Therapeutics 0,39 2,79% MindMaze Therapeutics
Mobimo AG 412,00 0,37% Mobimo AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 357,40 1,65% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,09 0,00% SHL Telemedicine
SoftwareONE 7,65 4,08% SoftwareONE
UBS 33,17 3,82% UBS

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SPI 17 827,02 0,87%

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