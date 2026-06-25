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SPI-Marktbericht 25.06.2026 09:30:43

Zuversicht in Zürich: SPI zum Start mit Gewinnen

Zuversicht in Zürich: SPI zum Start mit Gewinnen

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Donnerstagmorgen an seine positive Performance an.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,04 Prozent höher bei 19 920,03 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,435 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,201 Prozent leichter bei 19 872,33 Punkten, nach 19 912,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 19 923,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 872,33 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 19 052,12 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 25.03.2026, den Stand von 17 742,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 443,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,20 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 923,97 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit EvoNext (+ 11,70 Prozent auf 2,10 CHF), Curatis (+ 4,07 Prozent auf 23,00 CHF), Edisun Power Europe (+ 3,90 Prozent auf 69,20 CHF), VAT (+ 3,40 Prozent auf 688,20 CHF) und Kudelski (+ 3,23 Prozent auf 1,28 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), Villars SA (-5,00 Prozent auf 570,00 CHF), BioVersys (-4,49 Prozent auf 25,50 CHF), SHL Telemedicine (-3,30 Prozent auf 0,88 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,03 Prozent auf 0,22 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 747 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 285,628 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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BioVersys 25,70 -3,75% BioVersys
Curatis AG 24,00 8,60% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 67,80 1,80% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 2,42 19,80% EvoNext Holdings AG
Kudelski S.A. (I) 1,29 -4,44% Kudelski S.A. (I)
LEM S.A. 486,50 -0,21% LEM S.A.
MindMaze Therapeutics 0,24 -4,07% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 50,50 0,00% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 373,00 1,58% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 0,91 0,00% SHL Telemedicine
VAT 737,80 2,39% VAT
Villars SA 570,00 -5,00% Villars SA

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