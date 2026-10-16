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SPI-Kursentwicklung 16.10.2026 17:58:35

Zuversicht in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SPI

Zuversicht in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SPI

Der SPI performte letztendlich positiv.

Schlussendlich notierte der SPI im SIX-Handel 0,22 Prozent stärker bei 20 288,85 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,502 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,036 Prozent auf 20 251,16 Punkte an der Kurstafel, nach 20 243,96 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 308,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 206,85 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 3,50 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 557,13 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 20 068,91 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 17 451,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,22 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 15,12 Prozent auf 0,99 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 9,19 Prozent auf 145,00 CHF), DocMorris (+ 6,86) Prozent auf 15,58 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,98 Prozent auf 0,15 CHF) und SoftwareONE (+ 3,38 Prozent auf 9,48 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Kuros (Kuros Biosciences) (-9,14 Prozent auf 16,80 CHF), GAM (-7,14 Prozent auf 0,07 CHF), Adval Tech (-7,11 Prozent auf 41,80 CHF), SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF) und Varia US Properties (-5,51 Prozent auf 12,00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 4 039 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 324,347 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Adval Tech AG 45,00 -2,60% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 0,97 16,97% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 234,00 1,73% Barry Callebaut AG (N)
Bystronic (ex Conzzeta) 138,60 -1,84% Bystronic (ex Conzzeta)
Curatis AG 17,00 -2,58% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 16,68 5,24% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,62 0,77% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 -7,40% GAM AG
Kuros (Kuros Biosciences) 18,32 -8,31% Kuros (Kuros Biosciences)
MindMaze Therapeutics 0,16 2,75% MindMaze Therapeutics
Nestlé SA (Nestle) 88,69 2,32% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 412,20 -1,10% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,01 -6,07% SHL Telemedicine
SoftwareONE 10,04 3,51% SoftwareONE
Varia US Properties 12,00 -5,51% Varia US Properties

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SPI 20 288,85 0,22%

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