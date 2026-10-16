Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|SPI-Kursentwicklung
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16.10.2026 17:58:35
Zuversicht in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SPI
Schlussendlich notierte der SPI im SIX-Handel 0,22 Prozent stärker bei 20 288,85 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,502 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,036 Prozent auf 20 251,16 Punkte an der Kurstafel, nach 20 243,96 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 308,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 206,85 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des SPI
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 3,50 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 557,13 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 20 068,91 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 17 451,81 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,22 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 15,12 Prozent auf 0,99 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 9,19 Prozent auf 145,00 CHF), DocMorris (+ 6,86) Prozent auf 15,58 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,98 Prozent auf 0,15 CHF) und SoftwareONE (+ 3,38 Prozent auf 9,48 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Kuros (Kuros Biosciences) (-9,14 Prozent auf 16,80 CHF), GAM (-7,14 Prozent auf 0,07 CHF), Adval Tech (-7,11 Prozent auf 41,80 CHF), SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF) und Varia US Properties (-5,51 Prozent auf 12,00 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 4 039 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 324,347 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
SPI-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|45,00
|-2,60%
|ASMALLWORLD AG
|0,97
|16,97%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 234,00
|1,73%
|Bystronic (ex Conzzeta)
|138,60
|-1,84%
|Curatis AG
|17,00
|-2,58%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|16,68
|5,24%
|EvoNext Holdings AG
|2,62
|0,77%
|GAM AG
|0,06
|-7,40%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|18,32
|-8,31%
|MindMaze Therapeutics
|0,16
|2,75%
|Nestlé SA (Nestle)
|88,69
|2,32%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|412,20
|-1,10%
|SHL Telemedicine
|1,01
|-6,07%
|SoftwareONE
|10,04
|3,51%
|Varia US Properties
|12,00
|-5,51%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 288,85
|0,22%
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