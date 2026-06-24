ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI aktuell
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24.06.2026 09:30:12
Zuversicht in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI
Am Mittwoch geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 13 932,94 Punkte nach oben. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,626 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,031 Prozent tiefer bei 13 906,33 Punkten, nach 13 910,70 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 906,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 943,04 Punkten lag.
So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 503,21 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 12 515,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 988,92 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,18 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,41 Prozent auf 182,65 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 54,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,79 Prozent auf 187,25 CHF), Givaudan (+ 1,43 Prozent auf 3 325,00 CHF) und Nestlé (+ 1,07 Prozent auf 81,08 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Holcim (-2,16 Prozent auf 74,20 CHF), UBS (-1,17 Prozent auf 40,40 CHF), Amrize (-1,06 Prozent auf 42,85 CHF), Partners Group (-0,89 Prozent auf 648,00 CHF) und Swiss Life (-0,65 Prozent auf 880,20 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 203 454 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,928 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,17 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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