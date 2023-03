ZVEI: Elektro- und Digitalindustrie mit Zuwächsen im Januar

BERLIN (Dow Jones)--Die Auftragseingänge in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sind im Januar 2023 nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI um 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. "Damit hat sich der nominale Bestellwert zu Jahresanfang um die gleiche Rate erhöht wie zuvor im Durchschnitt des Gesamtjahres 2022", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Unter Berücksichtigung des immer noch inflationären Umfelds fiel das reale Auftragsplus allerdings wesentlich moderater aus."

Während der Wert der Inlandsaufträge im Januar 2023 laut den Angaben um 18,3 Prozent anzog, fiel der Zuwachs bei den Bestellungen aus dem Ausland mit 4,3 Prozent deutlich kleiner aus. Die reale Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter in Deutschland lag laut ZVEI im Januar um 10,5 Prozent höher als im Jahr zuvor. "Für diesen so nicht unbedingt erwarteten hohen Zuwachs dürfte neben der Abarbeitung hoher Auftragsbestände auch ein zusätzlicher Arbeitstag förderlich gewesen sein", so Gontermann.

Für 2023 insgesamt geht der ZVEI derzeit von einer Aufrechterhaltung des Produktionsniveaus des Jahres 2022 aus. Der aggregierte nominale Umsatz der deutschen Elektro- und Digitalunternehmen kam im Januar 2023 auf 18,7 Milliarden Euro und lag damit um 16,1 Prozent höher als vor einem Jahr. Das Geschäftsklima in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie blieb im Februar dieses Jahres laut dem Verband mehr oder weniger gleich zum Vormonat. "Während die aktuelle Lage etwas ungünstiger beurteilt wurde als im Januar, verbesserten sich die allgemeinen Geschäftserwartungen weiter, wenn auch nur leicht", sagte Gontermann.

March 09, 2023 04:11 ET (09:11 GMT)