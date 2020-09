ZVEI: Elektrounternehmen sehen leichten Aufwärtstrend

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Elektroindustrie sieht Chancen, allmählich aus der Krise zu kommen. Das zeigt nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI dessen mittlerweile fünfte Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. "Das Tief scheint überwunden, die Branche erwartet für die kommenden Monate jedoch eine wenig dynamische Erholung", erklärte der Vorsitzende der ZVEI-Geschäftsführung, Wolfgang Weber. Für das laufende Jahr rechnet der ZVEI derzeit mit einem Rückgang bei Produktion und Umsatz der deutschen Elektroindustrie in der Größenordnung von 7 bis 8 Prozent.

Laut der Umfrage gaben drei Viertel der Unternehmen an, dass sie von einer U-förmigen Entwicklung ausgehen. "Wichtig dabei ist aber: Wir sehen, dass es inzwischen wieder aufwärts geht", betonte Weber. Erholung zeichnet sich laut der Umfrage insbesondere beim Geschäft mit China und den Asean-Staaten ab, aber auch im Inland. Mit 58 Prozent sind demnach mehr als die Hälfte der Unternehmen positiv gestimmt, was den Markt in Asien angeht. Im Inland sehen 33 Prozent eine Erholung. Am schwierigsten werde das Geschäft mit den USA beziehungsweise Nordamerika bewertet: Hier rechnen mehr als zwei Drittel der Unternehmen mindestens mit einer Stagnation, 45 Prozent sogar mit einem Rückgang.

Auch für den Welt-Elektromarkt geht der Verband von einem Rückgang in diesem Jahr aus, der mit 3 Prozent allerdings vergleichsweise geringer ausfallen dürfte. "Der Grad an Unsicherheiten für die konjunkturelle Entwicklung ist nach wie vor sehr hoch", betonte Weber. Es dürfe auf keinen Fall zu einem zweiten Lockdown kommen. "Wir müssen vielmehr ein Risikomanagement zu Corona entwickeln, mit dem wir flexibel, differenziert und lokal auf neue Corona-Ausbrüche reagieren können", sagte er.