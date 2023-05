ZVEI: Konjunktur in Elektro- und Digitalindustrie verliert an Schwung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Konjunktur in der Elektro- und Digitalindustrie verliert nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI an Schwung. "Die Zeichen deuten auf eine schwächere Konjunkturphase in der Elektro- und Digitalindustrie", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann, nachdem die Auftragseingänge der Branche im März laut dem Verband um 9,7 Prozent hinter ihrem Vorjahreswert zurückgeblieben sind. Die Inlandsbestellungen gaben demnach nur um 2,7 Prozent nach, die Auslandsorders allerdings um 15,2 Prozent. "Erstmals seit mehr als zweieinhalb Jahren waren die Bestellungen damit auch nominal wieder rückläufig", so Gontermann. Im gesamten ersten Quartal stagnierten die Auftragseingänge laut ZVEI mit minus 0,1 Prozent.

Auch das Geschäftsklima habe zuletzt deutlich nachgegeben. Die Unternehmen bewerteten demnach im April ihre aktuelle Lage weniger günstig als noch im März. Die allgemeinen Geschäftserwartungen hätten sogar ins Minus gedreht. Für die kommenden sechs Monate erwarteten nur noch 15 Prozent der heimischen Elektrofirmen anziehende Geschäfte, 61 Prozent gleichbleibende und 24 Prozent rückläufige. Die Exporterwartungen fielen laut ZVEI im April ebenfalls schwächer aus: Hier sank der Saldo aus Unternehmen, die mit mehr respektive weniger Lieferungen ins Ausland rechnen, von plus 9 auf plus 2 Prozentpunkte.

Noch positiv zeigte sich laut ZVEI dagegen die Entwicklung der preisbereinigten Produktion von Elektrogütern, die im März um 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegte und damit auch stärker wuchs als im Februar mit revidierten 5,2 Prozent. "Im gesamten ersten Quartal erhöhte sich der Branchenoutput um ordentliche 6,6 Prozent", sagte der ZVEI-Chefvolkswirt. "Im Verlauf der weiteren Quartale dürfte sich aber auch das reale Produktionswachstum abschwächen, zumal wenn die bis heute immer noch sehr hohen Auftragsbestände mehr und mehr abgearbeitet werden." Auf Jahressicht gehe der Verband von einem Produktionsplus von 1 bis 2 Prozent aus.

