ZW Data Action Technologies präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,4 Millionen USD – eine Minderung von 78,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at