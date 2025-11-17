|
17.11.2025 06:31:29
ZW Data Action Technologies legte Quartalsergebnis vor
ZW Data Action Technologies gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
ZW Data Action Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 46,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
