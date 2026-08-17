ZW Data Action Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ZW Data Action Technologies veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 0,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ZW Data Action Technologies 0,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at