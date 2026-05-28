28.05.2026 06:31:29

Zwack Unicum hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zwack Unicum hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 298,50 HUF. Im Vorjahresquartal hatten -233,500 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,20 Milliarden HUF – ein Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zwack Unicum 3,02 Milliarden HUF erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1589,50 HUF. Im Vorjahr waren 1495,00 HUF je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Zwack Unicum in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,43 Milliarden HUF im Vergleich zu 24,06 Milliarden HUF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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