AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
|
03.03.2026 07:04:00
Zwei AWS-Rechenzentren direkt von Drohnen getroffen: Reparatur wird dauern
AWS hat bestätigt, dass gleich zwei Rechenzentren in den Golfstaaten VAE und Bahrain „direkt" von Drohnen getroffen wurden. Die Lage bleibe unvorhersehbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!