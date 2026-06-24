Zwei Minenräumer bei Angriff in Ukraine getötet

CHERSON (dpa-AFX) - Durch russischen Beschuss im südukrainischen Gebiet Cherson sind nach Behördenangaben mindestens zwei Mitarbeiter einer humanitären Minenräummission getötet worden. Ein 24-jähriger Mitarbeiter der Organisation Norwegian People's Aid (NPA) kam nach Angaben von Militärgouverneur Olexander Prokudin bei dem Angriff ums Leben, ein 25-Jähriger erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Vier weitere Spezialisten seien verletzt worden.

Die Organisation bestätigte die Opfer. Es handele sich bei den Getöteten und den Verletzten um ukrainische Mitarbeiter, hieß es in einer Mitteilung. Nach dem Angriff seien alle Minenräummaßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter ausgesetzt worden, es werde an der Krisenbewältigung gearbeitet. Der Angriff zeige, wie gefährlich humanitäre Arbeit in Kriegen und Konflikten sei, sagte NPA-Chef Raymond Johansen der Mitteilung zufolge. Organisationen wie NPA seien geschützt durch das Völkerrecht, würden aber dennoch immer häufiger ins Visier genommen.

Norwegian People's Aid ist nach eigenen Angaben seit 2022 in der Ukraine aktiv und hat dort 475 Mitarbeiter. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Im September waren bereits zwei Mitarbeiter einer humanitären Minenräummission des Dänischen Flüchtlingsrats in Tschernihiw ums Leben gekommen./ksr/DP/zb