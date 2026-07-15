ISS Aktie
ISIN: DK0060294858
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15.07.2026 11:52:00
Zwei Russen und ein US-Amerikaner fliegen zur ISS
Der Ukraine-Krieg belastet die Beziehungen zwischen Russland und den USA. Dennoch reist ein NASA-Chef zu einem russischen Raketenstart ins ferne Kasachstan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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