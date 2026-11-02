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02.11.2026 15:35:24

Zwei Seiten des neuen 3er-BMW in der herbstlichen Provence

Zwei Antriebe, eine Neue Klasse: M350 xDrive (links) und i3 50 xDrive vor der «Domaine de la Citerne» bei Nans-les-Pins (Var). (Bild: BMW)

Seinen neuen 3er rollt BMW als «Neue Klasse» erstmals über alle Antriebsarten aus. finews ist in der Provence den elektrischen i3 und den Reihensechser M350 gefahren. Das Batteriefahrzeug überzeugt mit Sachlichkeit, verliebt haben wir uns trotzdem in den Benziner.

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