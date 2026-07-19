Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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19.07.2026 19:29:21
Zwei Siege in der GT World Challenge Europe: Charles Weerts und Kelvin van der Linde nicht zu schlagen.
+++ Charles Weerts und Kelvin van der Linde gewinnen mit dem #32 BMW M4 GT3 EVO des Teams WRT beide Sprintrennen in Misano. +++ Weerts/van der Linde übernehmen Führung in der Sprint-Cup-Wertung. +++ Lokalmatador Valentino Rossi holt die Samstagspole, Platz sechs und vier für den #46 BMW M4 GT3 EVO in den Rennen. +++ Erfolgreiches Wochenende für Team WRT auch im Silver Cup. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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