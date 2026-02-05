05.02.2026 07:47:38

Zwei Verletzte nach Drohnenangriff auf Kiew

KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Drohnenangriffen in der Nacht auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben zwei Menschen verletzt worden. Eine 79-jährige Frau sei ins Krankenhaus gebracht, eine 89-Jährige ambulant behandelt worden, teilte die Kiewer Polizei bei Telegram mit. Demnach schlugen die Drohnen im Stadtteil Solomjanka im Westen Kiews ein und beschädigten mehrere Wohnblöcke.

Schäden wurden auch aus anderen Stadtvierteln der Drei-Millionen-Metropole gemeldet. Unter anderem traf es Wohnhäuser und einen großen Parkplatz. Kiew ist immer wieder Ziel russischer Angriffe aus der Luft. Nach schweren Angriffen auf Energieanlagen sind viele Einwohner von der Strom- und Wärmeversorgung abgeschnitten - dabei herrschen nach wie vor Frosttemperaturen in Kiew.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Krieg vor knapp vier Jahren befohlen. Derzeit verhandeln in Abu Dhabi russische und ukrainische Delegationen unter amerikanischer Vermittlung über ein Ende der Kampfhandlungen./bal/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:41 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen