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19.11.2026 06:58:38
Zweiertreffen Xi und Trump begonnen
SHENZHEN (dpa-AFX) - Die Anführer der beiden größten Volkswirtschaften der Welt, Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump, sind zu einem Zweiergespräch in Shenzhen zusammengekommen. Sie trafen sich in einer Villa in der Millionenmetropole, wie chinesische Staatsmedien und US-Journalisten berichteten. Die Länder führen einen großen Handelskonflikt und sie stehen im Wettstreit um die führende Position in der Industrie um Künstliche Intelligenz. Xi und Trump betonen ihren guten Draht zueinander und sahen sich in diesem Jahr schon mehrmals. Zudem ist ein historisches Dreiertreffen mit Kremlchef Wladimir Putin geplant./rin/DP/zb
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