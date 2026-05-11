CORONA Aktie
WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002
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11.05.2026 18:06:45
Zweifel an Zahl der Getesteten: Corona-Testzentrum-Betreiberin muss Millionensumme zurückzahlen
In der Corona-Pandemie schießt die Zahl an Testzentren in die Höhe - und damit auch deren Kosten. Eine Frau aus Nordrhein-Westfalen rechnet eine hohe Anzahl angeblicher Testungen ab. Zu Unrecht, wie ein Gericht urteilt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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