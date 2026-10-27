KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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27.10.2026 14:06:47
Zweijährige Rally vorbei: Chinas KI-Blase ist längst geplatzt - mit harten Folgen für Kleinanleger
Besonders Tech-Aktien mussten in den vergangenen Wochen deutliche Einbußen an der Wall Street hinnehmen. Vom Platzen einer KI-Blase ist aber nicht die Rede. Anders sieht es am chinesischen Aktienmarkt aus. Dort ist der Hype zwar noch größer, doch seit dem Sommer hat sich das Bild eingetrübt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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