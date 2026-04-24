Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.04.2026 13:55:00
Zweisitzer ohne Lenkrad: Tesla startet Produktion seines Robotaxis
Beim autonomen Fahren hinkt Tesla der Konkurrenz hinterher. Elon Musk verspricht trotzdem die Marktführerschaft. Die ersten selbstfahrenden Taxis rollen nun vom Band.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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