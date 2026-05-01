Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|Umsatzplus
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01.05.2026 17:24:38
Zweistelliges Gewinnziel im Visier: Colgate-Palmolive-Aktie legt zu
Anleger reagierten positiv auf die Neuigkeiten: Im NYSE-Handel legt die Colgate-Palmolive-Aktie zeitweise 3,52 Prozent auf 88,37 US-Dollar zu.
Während der Umsatz des Konzerns in Asien, Lateinamerika und der Region Europa, Nahost und Afrika kräftig stieg, ging er auf dem Heimatmarkt Nordamerika wegen rückläufiger Absatzmengen um rund zwei Prozent zurück.
Für das laufende Jahr stellt sich Konzernchef Noel Wallace auf eine weiterhin schwankende allgemeine Wirtschaftslage ein. Er hält jedoch an seinem Ziel fest, den Umsatz um zwei bis sechs Prozent zu steigern. Dazu sollen Währungseffekte einen niedrigen einstelligen Prozentsatz beitragen. Der Gewinn je Aktie soll um einen zweistelligen Prozentsatz steigen.
/stw/jkr
NEW YORK (dpa-AFX)
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