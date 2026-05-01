Colgate-Palmolive Aktie

Colgate-Palmolive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

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Umsatzplus 01.05.2026 17:24:38

Zweistelliges Gewinnziel im Visier: Colgate-Palmolive-Aktie legt zu

Zweistelliges Gewinnziel im Visier: Colgate-Palmolive-Aktie legt zu

Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive ist im Tagesgeschäft mit überraschend starken Zuwächsen ins Jahr gestartet.

Der Umsatz wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar (4,5 Mrd Euro), wie der Hersteller von Colgate-Zahncreme und Palmolive-Spülmittel am Freitag in New York mitteilte. Rechnet man Sonderbelastungen heraus, stieg auch der Gewinn stärker als von Analysten erwartet. Der tatsächliche Überschuss ging jedoch um sechs Prozent auf 646 Millionen Dollar zurück.

Anleger reagierten positiv auf die Neuigkeiten: Im NYSE-Handel legt die Colgate-Palmolive-Aktie zeitweise 3,52 Prozent auf 88,37 US-Dollar zu.

Während der Umsatz des Konzerns in Asien, Lateinamerika und der Region Europa, Nahost und Afrika kräftig stieg, ging er auf dem Heimatmarkt Nordamerika wegen rückläufiger Absatzmengen um rund zwei Prozent zurück.

Für das laufende Jahr stellt sich Konzernchef Noel Wallace auf eine weiterhin schwankende allgemeine Wirtschaftslage ein. Er hält jedoch an seinem Ziel fest, den Umsatz um zwei bis sechs Prozent zu steigern. Dazu sollen Währungseffekte einen niedrigen einstelligen Prozentsatz beitragen. Der Gewinn je Aktie soll um einen zweistelligen Prozentsatz steigen.

/stw/jkr

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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