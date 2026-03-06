DroneShield Aktie
WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2
|Drohnenabwehr im Fokus
|
06.03.2026 17:35:00
Zweistelliges Plus bei DroneShield: Aktie überschreitet wieder 4-Dollar-Marke
• Drohnenabwehr angesichts von Drohnenangriffen des Irans im Fokus
• DroneShield mit starker Marktposition
Die DroneShield-Aktie hat sich am Freitag an der australischen Börse in Sydney mit einem Plus von 10,00 Prozent auf 4,07 AUD ins Wochenende verabschiedet. Das Papier konnte damit den zweiten Tag in Folge einen prozentual zweistelligen Kurszuwachs verbuchen und erstmals seit Ende Januar wieder über der Marke von 4,00 AUD schließen.
Nachfrage nach Drohnenabwehr wächst
Der australische Drohnenabwehr-Spezialist steht derzeit wieder verstärkt im Fokus der Anleger. Ein Grund dafür dürften auch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen angesichts der Eskalation des Iran-Konflikts sein. Nach Drohnenangriffen durch den Iran auf Ziele in Israel, den Golfstaaten sowie einen britischen Stützpunkt auf Zypern könnte es zu einer erhöhten Nachfrage nach den Produkten des australischen Verteidigungsunternehmen kommen. Denn DroneShield bietet vor allem Systeme zur Drohnenerkennung und -abwehr an.
Neben dem geopolitischen Umfeld lieferten kürzlich auch die Geschäftszahlen Argumente für die positive Wahrnehmung des Unternehmens. DroneShield konnte zuletzt ein außergewöhnlich starkes Wachstum melden. Der Umsatz legte im vergangenen Geschäftsjahr um 276 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, während sich gleichzeitig die Profitabilität deutlich verbesserte. Die Auftragsbücher für 2026 sind ebenfalls prall gefüllt.
Kapitalmaßnahme sorgt kurzfristig für Aufsehen
Zuletzt rückte DroneShield darüber hinaus auch durch eine Kapitalmaßnahme in den Anlegerfokus. Das Unternehmen beantragte die Börsenzulassung von rund 1,3 Millionen neuen Aktien, die aus ausgeübten Mitarbeiteroptionen stammen. Solche Programme sind in wachstumsstarken Technologieunternehmen üblich, da sie Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen binden sollen. Für Investoren bedeutet die Ausgabe neuer Aktien allerdings auch eine leichte Verwässerung der bestehenden Anteile. Entsprechend wurde die Maßnahme an der Börse aufmerksam verfolgt, wenngleich ihr Umfang im Verhältnis zur gesamten Aktienzahl vergleichsweise begrenzt ist.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DroneShield Ltd
|
05.03.26
|Über 10 Prozent Kursplus: DroneShield-Aktie nach Kapitalmaßnahme im Aufwind (finanzen.at)
|
03.03.26
|Geopolitischer Rückenwind reicht nicht: DroneShield-Aktie im freien Fall (finanzen.at)
|
26.02.26
|DroneShield-Aktie weit im Plus: Neue Millionen-Aufträge gesichert (finanzen.at)
|
25.02.26
|DroneShield-Aktie hebt ab: Dreistelliges Wachstum und profitables Quartal (finanzen.at)
|
23.02.26
|DroneShield-Aktie: Kapitalmaßnahme und strategischer Neustart nach Rekordjahr (finanzen.at)
|
19.02.26
|DroneShield-Aktie schwächer: Kapitalmaßnahme sorgt für Unsicherheit (finanzen.at)
|
12.02.26
|DroneShield-CEO packt aus: So funktioniert Drohnenabwehr ohne Zerstörung - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
10.02.26
|DroneShield-Aktie springt nach Personalcoup an: Neuer COO an Bord (finanzen.at)