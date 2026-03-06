Zweistelliges Plus bei DroneShield: Aktie überschreitet wieder 4-Dollar-Marke

Die DroneShield-Aktie kann nach dem Kurssprung von Donnerstag ihre Aufwärtsbewegung auch am Freitag weiter fortsetzen. Dabei überschreitet sie erstmals seit Wochen wieder eine rund Kursmarke.

• DroneShield-Aktie schließt über Schwelle von 4 AUD• Drohnenabwehr angesichts von Drohnenangriffen des Irans im Fokus• DroneShield mit starker Marktposition

Die DroneShield-Aktie hat sich am Freitag an der australischen Börse in Sydney mit einem Plus von 10,00 Prozent auf 4,07 AUD ins Wochenende verabschiedet. Das Papier konnte damit den zweiten Tag in Folge einen prozentual zweistelligen Kurszuwachs verbuchen und erstmals seit Ende Januar wieder über der Marke von 4,00 AUD schließen.

Nachfrage nach Drohnenabwehr wächst

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist steht derzeit wieder verstärkt im Fokus der Anleger. Ein Grund dafür dürften auch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen angesichts der Eskalation des Iran-Konflikts sein. Nach Drohnenangriffen durch den Iran auf Ziele in Israel, den Golfstaaten sowie einen britischen Stützpunkt auf Zypern könnte es zu einer erhöhten Nachfrage nach den Produkten des australischen Verteidigungsunternehmen kommen. Denn DroneShield bietet vor allem Systeme zur Drohnenerkennung und -abwehr an.

Neben dem geopolitischen Umfeld lieferten kürzlich auch die Geschäftszahlen Argumente für die positive Wahrnehmung des Unternehmens. DroneShield konnte zuletzt ein außergewöhnlich starkes Wachstum melden. Der Umsatz legte im vergangenen Geschäftsjahr um 276 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, während sich gleichzeitig die Profitabilität deutlich verbesserte. Die Auftragsbücher für 2026 sind ebenfalls prall gefüllt.

Kapitalmaßnahme sorgt kurzfristig für Aufsehen

Zuletzt rückte DroneShield darüber hinaus auch durch eine Kapitalmaßnahme in den Anlegerfokus. Das Unternehmen beantragte die Börsenzulassung von rund 1,3 Millionen neuen Aktien, die aus ausgeübten Mitarbeiteroptionen stammen. Solche Programme sind in wachstumsstarken Technologieunternehmen üblich, da sie Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen binden sollen. Für Investoren bedeutet die Ausgabe neuer Aktien allerdings auch eine leichte Verwässerung der bestehenden Anteile. Entsprechend wurde die Maßnahme an der Börse aufmerksam verfolgt, wenngleich ihr Umfang im Verhältnis zur gesamten Aktienzahl vergleichsweise begrenzt ist.

Redaktion finanzen.at