Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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11.11.2026 14:00:48
Zweistelliges Wachstum: Siemens Energy sieht sich vor Boom-Jahren
Bis zum Ende des Jahrzehnts will der Energietechniker Siemens Energy jährlich zweistellig bei Umsatz und Ergebnis zulegen. Getrieben werde die Entwicklung vom weltweiten Energiehunger durch KI. Die Orderbücher sind zum Platzen gefüllt. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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