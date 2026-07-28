Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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28.07.2026 13:57:58

Zweite Ausbaustufe: Anträge für Ausbau des Google-Rechenzentrums in Kronstorf eingereicht

Die Bescheide könnten in der zweiten Jahreshälfte 2027 vorliegen. Eine Bürgerinitiative fordert die Offenlegung aller Verträge und Deals zwischen Politik und Tech-KonzernenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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