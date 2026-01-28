Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
28.01.2026 13:13:23
Zweite Entlassungswelle: Amazon streicht weltweit weitere 16.000 Stellen
In der Corona-Pandemie kaufen Menschen viel online ein. Daher stellt auch Amazon im großen Stil Mitarbeiter ein. Der Boom ist jedoch vorbei und dank KI sollen viele Aufgaben automatisiert werden. Nach einer ersten Kündigungswelle müssen nun erneut 16.000 Mitarbeiter gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
