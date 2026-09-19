Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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19.09.2026 09:47:07

Zwischenfälle schon im Mai: Googles KI dringt in fremde Firmensysteme ein

Nach OpenAI, Anthropic und Meta nun auch Google. Wie andere KI-Unternehmen vor ihm muss der Konzern einräumen: Unsere Software ist in Systeme anderer Unternehmen eingedrungen. Googles Gemini verschaffte sich demnach Zugang, unter anderem, indem sie Passwörter erriet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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