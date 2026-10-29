Zwsoft A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zwsoft A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zwsoft A 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 219,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at