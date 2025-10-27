Zwsoft A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zwsoft A äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zwsoft A 0,030 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Zwsoft A 204,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at