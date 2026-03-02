02.03.2026 06:31:29

Zwsoft A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zwsoft A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,37 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zwsoft A 0,310 CNY je Aktie verdient.

Zwsoft A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 356,3 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 375,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,130 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Zwsoft A ein EPS von 0,380 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 894,12 Millionen CNY gegenüber 879,80 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,428 CNY und einen Umsatz von 964,37 Millionen CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at

