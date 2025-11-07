Zydus Wellness: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zydus Wellness hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,66 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,660 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Zydus Wellness hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,51 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at