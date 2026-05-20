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20.05.2026 06:31:29
Zydus Wellness: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Zydus Wellness ließ sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zydus Wellness die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,09 INR, nach 5,40 INR im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,85 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 9,13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,20 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 14,82 Milliarden INR gesehen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,20 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,09 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 39,61 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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