Zydus Wellness hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Zydus Wellness hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,25 INR gegenüber 0,200 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 9,65 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,62 Milliarden INR umgesetzt.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,300 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8,55 Milliarden INR geschätzt.
