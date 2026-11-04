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04.11.2026 06:31:28
Zydus Wellness mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Zydus Wellness präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,660 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Zydus Wellness im vergangenen Quartal 11,27 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 73,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zydus Wellness 6,51 Milliarden INR umsetzen können.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,267 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 11,09 Milliarden INR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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