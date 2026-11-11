Zymeworks gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zymeworks hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zymeworks -0,260 USD je Aktie verdient.

Zymeworks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 828,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at