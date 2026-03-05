Zymeworks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zymeworks äußerte sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Zymeworks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 91,88 Prozent auf 2,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,080 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zymeworks ein EPS von -1,620 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 105,97 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Zymeworks einen Umsatz von 76,30 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at