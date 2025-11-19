|
Zynex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zynex hat am 17.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zynex ein EPS von 0,070 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Zynex im vergangenen Quartal 13,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 73,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zynex 50,0 Millionen USD umsetzen können.
