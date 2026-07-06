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06.07.2026 11:01:34
Zyn’s Popularity Has Tobacco Companies Racing to Cash In
The makers of nicotine pouches are building new plants and expanding to meet demand. While influencers claim health benefits, experts warn the products can be highly addictive.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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