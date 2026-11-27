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27.11.2026 06:31:29
ZYUS Life Sciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ZYUS Life Sciences hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
ZYUS Life Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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