ZYUS Life Sciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ZYUS Life Sciences hat am 26.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte ZYUS Life Sciences ebenfalls 0,050 CAD je Aktie eingebüßt.

ZYUS Life Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at