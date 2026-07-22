ZYUS Life Sciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ZYUS Life Sciences hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen CAD – eine Minderung von 7,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,280 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,470 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,58 Prozent auf 0,41 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,48 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at