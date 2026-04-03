ZyVersa Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ZyVersa Therapeutics präsentierte in der am 31.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

ZyVersa Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,310 USD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,180 USD. Im Vorjahr waren -8,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at