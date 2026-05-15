ZyVersa Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ZyVersa Therapeutics hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,730 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at