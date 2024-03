Die Ørsted A/S (ISIN DK0060094928, WKN A0NBLH) begibt eine nachrangige grüne Hybridanleihe im EUR-Benchmark Format. Die grüne Hybridanleihe hat eine Laufzeit bis 3024 und eine erste Kündigungsmöglichkeit nach 5,75 Jahren.



Zweck der Neuemission ist die Refinanzierung der 2017 begebenen 2,25%igen EUR-Hybridalanleihe von Ørsted (ISIN XS1720192696, WKN A19SNJ) im Umfang von 500 Mio. Euro mit erstem Rückzahlungstermin am 24. November 2024 sowie die proaktive Verwaltung des Hybridkapitalportfolios von Ørsted. Ørsted lädt die Inhaber dieser Wertpapiere ein, ihre Bestände zum Kauf durch Ørsted anzudienen.



Die Erlöse aus der Emission werden für Investitionen in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien in Übereinstimmung mit Ørsteds grünem Finanzierungsrahmen verwendet, der von Cicero (https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing) eine zweite Stellungnahme mit einer dunkelgrünen Schattierung erhalten hat.



Ørsted wird von Moody's mit Baa1, negativer Ausblick, von Standard & Poor's mit BBB, stabiler Ausblick, und von Fitch mit BBB+, stabiler Ausblick, bewertet. Es wird erwartet, dass die neuen grünen Hybridkapitalpapiere von Ørsted von Moody's mit Baa3, von Standard & Poor's mit BB und von Fitch mit BBB- bewertet werden.



Bei dieser Transaktion fungiert Morgan Stanley als Joint Bookrunner und Global Coordinator zusammen mit Citi, Danske Bank, HSBC und J.P. Morgan als Joint Bookrunner.



www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.

Foto: © Ørsted